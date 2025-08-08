Agricultura incrementa un 25,3 % les ajudes per a la certificació de la producció ecològica fins als 990.000 euros

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha aprovat una ampliació de 200.000 euros en el pressupost destinat a les ajudes per a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana
La qual cosa suposa un increment del 25,3 % i eleva la dotació total de 2025 fins als 990.000 euros.
Este suport econòmic permet subvencionar fins al 80 % del cost de certificació dels productes agroalimentaris ecològics, com a mesura d’estímul per a fomentar la producció ecològica i impulsar la competitivitat del sector agrari valencià.
Beneficiaris de les ajudes
Les ajudes es dirigeixen a:
- Titulars d’explotacions agropecuàries
- Empreses de transformació, manipulació, envasat, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics
Els beneficiaris han d’estar acreditats segons la normativa europea de producció ecològica i supervisats pel Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).
Compromís amb la qualitat i la sostenibilitat
Segons la Conselleria, estes subvencions representen un instrument clau per garantir la qualitat i l’autenticitat dels productes ecològics, ja que asseguren al consumidor que els aliments han sigut elaborats sota rigorosos controls de certificació, que en garanteixen el valor afegit.
La nova dotació pressupostària ha sigut possible gràcies a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2025, que preveu este increment addicional de 200.000 euros com a part del compromís del Consell amb l’agricultura ecològica i sostenible.