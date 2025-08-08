Alzijoya t’ofereix les millors rebaixes d’estiu: elegància i promocions exclusives

Aquest estiu, Alzijoya, la joieria de referència a Alzira, et convida a aprofitar les seves rebaixes d’estiu
Amb descomptes especials en joies i complements de marques de prestigi com Calvin Klein, Guess, Viceroy, Hugo Boss, Maserati Collection i Agatha Ruiz de la Prada.
Amb més de 120 m² al Carrefour d’Alzira, Alzijoya posa a la teua disposició una àmplia selecció de productes per a dona, home i nadons, amb un especial enfocament en aliances de boda, comunions i regals personalitzats. Amb una trajectòria de més de 35 anys, ofereix una combinació perfecta de qualitat i servei personalitzat.
No deixes passar aquesta oportunitat única de trobar la joia ideal amb les Rebaixes d’Estiu, que inclouen descomptes exclusius en col·leccions seleccionades per a fer-te brillar en qualsevol ocasió.
Alzijoya està oberta de dilluns a dissabte, de 10:00 a 21:30 hores, al Carrefour d’Alzira, preparada per oferir-te l’experiència i atenció que et mereixes.
Visita Alzijoya i descobreix per què és la joieria de confiança a Alzira des de 1987.