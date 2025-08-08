Detingut per ocultar més d’1 quilogram de cocaïna al seu vehicle

El conductor va intentar fugir en adonar-se que els agents realitzaven un dispositiu operatiu a la via pública
La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d’un vehicle que transportava més d’1 quilogram de cocaïna al seu interior. L’individu va intentar eludir el control policial, però els agents van aconseguir bloquejar-li el pas.
Durant un dispositiu operatiu de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues i el consum de substàncies estupefaents, un vehicle de color negre va intentar evitar el control. Els agents, en adonar-se de la maniobra, van reaccionar amb rapidesa i van bloquejar el pas del cotxe que pretenia fugir.
En el registre de l’interior del vehicle, es va localitzar una bossa de fem sota el seient del copilot, dins de la qual hi havia un paquet compacte amb un pes de 1,167 quilograms. Després de realitzar-li un test de detecció de drogues, aquest va donar positiu en cocaïna.
Per aquests fets, ha estat detingut un home de 32 anys i nacionalitat espanyola per un presumpte delicte de tràfic de drogues.
S’ha iniciat una investigació per tal d’aclarir la procedència i el destí de la droga.
L’actuació ha estat duta a terme per agents del Puesto Principal de Carlet, i les diligències han estat traslladades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Carlet.