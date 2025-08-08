RIBERA
Els museus de la Generalitat s’omplin d’activitats per a tots els públics durant l’agost

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha programat per a este mes d’agost una àmplia oferta d’activitats culturals i educatives per a tots els públics a les seues seus de València, Alacant i Castelló

Amb l’objectiu de acostar l’art contemporani a la ciutadania i oferir espais frescos i creatius per a gaudir en família durant l’estiu.

Propostes per a totes les edats i totalment gratuïtes

Totes les activitats són gratuïtes i inclouen visites guiades, tallers creatius, activitats per a bebés i recorreguts performatius, entre d’altres. Segons el director-gerent del CMCV, Nicolás Bugeda, “volem fer dels museus un espai obert i actiu durant tot l’estiu, amb una programació pensada per a tot tipus de públic”.

Centre del Carme (CCCC) – València

El Centre del Carme Cultura Contemporània ofereix:

  • Visites dialogades i participatives al conjunt monumental.
  • ‘Escuchar y caminar’, una experiència sonora i corporal que reinterpreta la visita tradicional.
  • Tallers per a bebés com ‘Con un CLAC, ¡algo montarás!’, inspirat en l’exposició ‘Cosas que hacen CLAC’, per a estimular la creativitat de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.
  • Acompanyament interpretatiu a exposicions com ‘Principios’ i ‘Cosas que hacen CLAC’.
  • I a les nits, el Cinema d’Estiu completa la proposta cultural del centre.

MACA – Alacant

Al Museu d’Art Contemporani d’Alacant, les visites giren entorn de:

  • L’exposició ‘Burning Village’ de Kara Walker, amb una mirada crítica sobre temes com el racisme o el poder.
  • El llegat d’artistes fonamentals del segle XX com Picasso, Miró, Tàpies o Saura, amb dues modalitats de visites dialogades.
  • Un recorregut per l’obra d’Eusebio Sempere, artista alacantí clau en l’art contemporani espanyol.

EACC – Castelló

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló proposa activitats al voltant de l’exposició ‘La Fábrica’, de Jota Izquierdo:

  • ‘L’Exploratori’, una activitat sensorial per a bebés i famílies.
  • ‘La fàbrica de paisatges’, un teatre de titelles interactiu per a públic infantil.
  • ‘Laboratori d’escriptura’, per a adults que vulguen experimentar la creació literària.
  • ‘Preguntant a la meua dessuadora’, un taller de reflexió sobre el consum tèxtil i la sostenibilitat.

Consulta d’horaris i inscripcions

Per conéixer els horaris i detalls de cada activitat es pot accedir a la web oficial del CMCV:
👉 www.consorcimuseus.gva.es

