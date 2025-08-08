Emergències avança en la implantació del tercer torn dels bombers forestals de la Generalitat

El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha traslladat al comitè d’empresa de la SGISE (Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències) els avanços en la implantació del tercer torn dels bombers forestals de la Generalitat.
Durant una reunió de coordinació, Valderrama ha anunciat que el 18 d’agost es publicarà en el DOGV la finalització del procés d’estabilització de la plantilla, amb la consolidació de 281 llocs de treball este any.
Este pas suposa una fita en la professionalització i estabilitat del servei.
A més, el conseller ha confirmat que la Comunitat Valenciana disposa, per primera vegada, de les 56 unitats terrestres i 6 helitransportades operatives durant tot l’any, reforçant així la capacitat de resposta davant emergències i incendis forestals.
Pel que fa a infraestructures, Valderrama ha avançat que s’està desenvolupant un nou pla per a millorar les bases dels bombers, i ha destacat una inversió de prop de 9 milions d’euros per a incorporar 17 noves autobombes i 36 vehicles pick-up, en el que ha qualificat com la renovació de flota més important des de la creació de la SGISE.
També han participat en la reunió la secretària autonòmica d’Emergències, Irene Rodríguez, el director general de Coordinació de Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis, Alberto Martín, i el gerent de la SGISE, Ricardo Espíritu.
Segons Valderrama, “amb totes estes mesures aconseguirem una major professionalització del servei i una millor preparació per a fer front als reptes d’emergència que afecten el nostre territori”.