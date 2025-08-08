RIBERA
GPS presenta GesL@n TPV, la solució intel·ligent per a la gestió del teu comerç

L’empresa GPS ha desenvolupat GesL@n TPV, un sistema de gestió comercial adaptat a les necessitats del comerç local.

Aquesta solució integral permet agilitzar el treball diari als punts de venda, oferint una eina potent, senzilla i totalment adaptable.

GesL@n TPV es caracteritza per una interfície intuïtiva i flexible, compatible amb pantalles tàctils, lectors de codis de barres i ratolins convencionals. Està pensat per facilitar el control de clients, estocs, articles i proveïdors, amb funcionalitats avançades com la generació automàtica d’albarans i factures tant en vendes com en compres.

El sistema també incorpora la gestió de caixa i torns, permetent un control exhaustiu de les operacions i una traçabilitat completa de les transaccions. A més, inclou integració comptable amb A3Software, afavorint la connexió fluida amb el sistema administratiu de l’empresa.

GesL@n TPV és una eina ideal per a sectors com:

  • Botigues de roba i calçat
  • Parafarmàcies
  • Pastisseries
  • Supermercats
  • Botigues de llaminadures

Amb aquesta solució, GPS reafirma el seu compromís amb el comerç de proximitat, oferint una tecnologia eficaç i adaptada a la realitat dels negocis. L’objectiu és millorar la gestió diària, augmentar la productivitat i garantir una experiència de venda eficient tant per als professionals com per als clients.

Per a més informació o per sol·licitar una demostració, pots posar-te en contacte amb GPS a través del seu web o canal comercial habitual.

