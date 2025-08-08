Guadassuar celebra amb gran devoció el dia de la seua patrona

Guadassuar continua celebrant les seues festes d’estiu amb gran participació dels veïns i veïnes.
Dijous 7 d’agost, el poble s’ha vestit de gala per homenatjar la seua patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia.
Les quintes nascudes al 1978 han estat les encarregades d’organitzar la festa i, tot i ser només cinc, asseguren haver treballat de valent perquè la Mare de Déu de la Misericòrdia tinga un dia gran com es mereix.
Un altre dels objectius de les festeres any rere any és aconseguir que esta tradició perdure, ja que segons la crònica, la devoció a la Mare de Déu de la Misericòrdia es remunta en Guadassuar al segle XV, amb la creació d’una confraria que va existir fins al segle XVIII i que era la més rica de la parròquia.
Després del llançament de salves, la cercavila de les festeres i la missa del matí, la vesprada reprenia les activitats amb la solemne processó en honor a la patrona, que des de l’església parroquial recorre l’itinerari de costum. Com marca la tradició, els Festers de Sant Vicent Màrtir, patró de Guadassuar, han estat els encarregats de portar la imatge, com a quintos de les Festeres de la Mare de Déu de la Misericòrdia.
A banda de les festeres del 2025 i d’altres anys, participaren a la processó les Festeres de la Divina Aurora del 2025, familiars i acompanyants i devots i devotes de la Mare de Déu de la Misericòrdia, junt al clero i la corporació municipal, precedits per la música de dolçaina i tabal i seguits per la Banda Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar. Així mateix, i en representació de les noves generacions, els Juniors La Misericòrdia s’adheriren al seguici.
A més, enguany, les celebracions són especials a Gusadassuar per partida doble, després de les tràgiques conseqüències de la DANA del passat 29 d’octubre.
Abans de fer l’entrada de la imatge de la patrona a l’església, pirotècnica Crespo va disparar un castell de focs artificials. La Mare de Déu de la Misericòrdia va arribar al temple portada a muscles i banyada amb pètals que veïns i veïnes llançaven des dels balcons. Finalment, es cantaren els gojos i la nit donà pas al sopar de germanor i l’actuació de l’orquestra La Tribu. Així, Guadassuar es prepara ja per a la segona setmana de festa gran.