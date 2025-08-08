La comunitat científica amplia les indicacions per al trasplantament hepàtic gràcies a un estudi espanyol liderat per La Fe

La comunitat mèdica ha decidit incloure com a nova indicació per a trasplantament hepàtic determinats casos de metàstasi hepàtica irresecable de càncer colorectal
Després del final del reclutament de pacients en l’estudi Trasmetir, liderat pel Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
La mesura ha sigut consensuada per la Societat Espanyola de Trasplantament Hepàtic (SETH), la Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i les Coordinacions Autonòmiques, i suposa un canvi de paradigma en el tractament del càncer hepàtic metastàtic, segons ha destacat José Luis Poveda, gerent de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental València Sud i de La Fe.
Nous criteris d’inclusió
Els nous criteris es basen en tres pilars fonamentals:
- Els resultats preliminars de l’estudi Trasmetir, que indiquen millors xifres de supervivència i qualitat de vida respecte a la quimioteràpia convencional.
- L’evidència científica internacional, amb estudis paral·lels realitzats a França i Noruega.
- L’increment en la disponibilitat d’òrgans per al trasplantament a Espanya.
L’estudi Trasmetir, iniciat en 2022, compta amb la participació de 22 grups de trasplantament hepàtic de tot l’Estat. Fins al moment, s’han avaluat 73 casos, i s’han dut a terme 34 trasplantaments en 13 centres espanyols.
Criteris restrictius i seguiment estret
Segons la responsable de l’assaig clínic, Eva Montalvá Orón, “els criteris són molt restrictius” i només s’inclouen pacients que:
- Hagueren sigut operats completament del tumor primari.
- Presenten metàstasis hepàtiques no operables i sense afectació extrahepàtica.
- Tinguen bon estat general i analítiques normals.
- Hagueren respost positivament a una o dues línies de quimioteràpia.
- Hagueren passat almenys 12 mesos des del diagnòstic.
- No presenten mutacions genètiques amb risc elevat de recaiguda.
Els primers resultats indiquen una supervivència global i lliure de malaltia més alta i una millor qualitat de vida. El seguiment més llarg fins ara és de tres anys, però l’estudi es prolongarà fins als cinc anys.
Compromís amb la seguretat
La Comissió de Trasplantaments del Consell Interterritorial ha avalat continuar aplicant la indicació, sempre que es garantisca:
- El compliment estricte dels criteris de selecció.
- Un seguiment estandarditzat dels pacients trasplantats.
S’ha creat un comité de seguiment i vigilància per a auditar de forma contínua aquesta nova pràctica i garantir-ne la seguretat i eficàcia.
A més, la reducció del nombre de pacients en llista d’espera gràcies a tractaments nous com els de l’hepatitis C, i l’augment d’òrgans disponibles per la donació en assistòlia controlada, han propiciat aquesta ampliació d’indicacions, com ha assenyalat Rafael López-Andújar, cap de servei de Cirurgia General i Digestiva de La Fe.
Un testimoni esperançador
Un dels beneficiaris, José Manuel, va ser trasplantat fa dos anys i ha explicat: “La millora és física i mental.
Estava amb quimioteràpia i les expectatives no eren bones. Em van proposar participar en l’estudi i es va obrir una finestra”. Ara segueix controls cada dos mesos, amb nous hàbits de vida, alimentació saludable, exercici regular i actitud positiva.