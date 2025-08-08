La Generalitat reforça la seguretat amb Punts Violeta al Medusa Festival de Cullera

La Vicepresidència Primera i Conselleria d’Igualtat i Serveis Socials instal·larà este cap de setmana diversos Punts Violeta durant la celebració del Medusa Festival de Cullera
Amb l’objectiu de previndre i actuar davant qualsevol agressió sexual.
Estos espais segurs, ja presents en altres esdeveniments com el Big Sound Festival de València, el Low Festival de Benidorm o el Reggaeton Beach Festival (RBF) de Torrevieja, ofereixen atenció, acompanyament i informació tant a víctimes com a testimonis de situacions de violència sexual.
Segons ha explicat la secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, els Punts Violeta “són un reforç essencial de les mesures de prevenció i protecció, i fomenten un ambient de seguretat, tranquil·litat i compromís”.
Els punts compten amb personal especialitzat i identificat amb xapes informatives i accés a un decàleg d’actuació, així com el telèfon gratuït 900 22 00 22, operatiu les 24 hores. A més, es repartiran polseres de detecció de drogues de submissió química, per facilitar la detecció i prevenció de substàncies utilitzades per anul·lar la voluntat.
Amb esta iniciativa, la Generalitat reafirma el seu compromís ferm amb la prevenció, sensibilització i erradicació de la violència sexual en espais d’oci i festivals.