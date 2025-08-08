La UE detecta 26 plagues de quarantena en cítrics del Mercosur al juliol

En ple debat sobre l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta del “risc fitosanitari elevat i intolerable” que suposen les importacions de cítrics de països com Argentina, Brasil i Uruguai.
Només durant el mes de juliol es van registrar 26 interceptacions
Segons el darrer informe de la plataforma TRACES de la Comissió Europea, només durant el mes de juliol es van registrar 26 interceptacions de carregaments infestats amb plagues i malalties de quarantena, com ara:
- Manxa negra (Phyllosticta citricarpa)
- Cancro bacterià dels cítrics (Xanthomonas citri)
- El fong Elsinoë, causant de la roña o sarna
Distribució de les deteccions
- Argentina: 21 casos (entre taronges i llimes)
- Brasil: 3 casos (llimes)
- Uruguai: 2 casos (taronges i llimes)
També es van detectar:
- 3 interceptacions de manxa negra en cítrics procedents de Sud-àfrica i Suazilàndia
- 1 cas del trips Scirtothrips aurantii, plaga considerada la més perillosa per a l’agricultura valenciana, en un carregament de albergínies de Sud-àfrica
Exigències d’AVA-ASAJA
L’organització, presidida per Cristóbal Aguado, exigeix a les institucions comunitàries que:
- Intensifiquen els controls fitosanitaris en frontera
- Replantegen l’acord amb Mercosur si no es garanteixen les mesures de protecció vegetal i animal
- Restablisquen un límit màxim de deteccions per a cada país tercer, tal com reclama el COPA-COGECA a instàncies d’AVA-ASAJA
Aguado ha estat contundent en les seues declaracions:
“És inacceptable que la UE permeta la introducció de plagues que posen en perill el futur de la nostra agricultura. Si no saben defensar-nos, que dimitisquen.”