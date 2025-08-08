Alzira millora els col·legis públics amb una inversió de més de 71.000 €

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques, està executant este estiu diverses actuacions de manteniment i millora als centres escolars públics de la ciutat
Amb l’objectiu que estiguen en òptimes condicions per a l’inici del pròxim curs.
Treballs de pintura en cinc centres educatius
Amb una inversió de 33.163,99 €, s’estan realitzant treballs de pintura en els següents col·legis:
- CEIP Ausiàs March
- CEIP Blasco Ibáñez
- CEIP Carmen Picó
- CEIP Garcia Lorca
- CEIP Lluís Vives
Les actuacions inclouen:
- Rascat de pintura en murs interiors
- Reparació de desperfectes i fissures
- Aplicació de pintura plàstica acrílica en parets i sostres
Tot estarà enllestit abans del retorn a les aules.
Obres menors en dos centres
Amb un pressupost de 37.837,62 €, es duen a terme intervencions estructurals al:
- CEIP Ausiàs March
- CEIP Lluís Vives
Les actuacions comprenen:
- Demolició de barandats, sanitaris i falsos sostres
- Renovació de barandats i instal·lacions de fontaneria i electricitat
- Instal·lació de nous aparells sanitaris, fusteria i revestiments
- Col·locació de taulells, desaigües i treballs de pintura
- Gestió dels residus generats
Compromís amb l’educació pública
El regidor Vicent de la Concepción ha destacat que:
«Amb estes actuacions, l’Ajuntament reforça el seu compromís amb el manteniment adequat dels espais educatius públics, garantint entorns escolars segurs, accessibles i dignes per a l’alumnat, professorat i personal de servei».