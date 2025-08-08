RIBERA
Alzira millora els col·legis públics amb una inversió de més de 71.000 €

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques, està executant este estiu diverses actuacions de manteniment i millora als centres escolars públics de la ciutat

Amb l’objectiu que estiguen en òptimes condicions per a l’inici del pròxim curs.

Treballs de pintura en cinc centres educatius

Amb una inversió de 33.163,99 €, s’estan realitzant treballs de pintura en els següents col·legis:

  • CEIP Ausiàs March
  • CEIP Blasco Ibáñez
  • CEIP Carmen Picó
  • CEIP Garcia Lorca
  • CEIP Lluís Vives

Les actuacions inclouen:

  • Rascat de pintura en murs interiors
  • Reparació de desperfectes i fissures
  • Aplicació de pintura plàstica acrílica en parets i sostres

Tot estarà enllestit abans del retorn a les aules.

Obres menors en dos centres

Amb un pressupost de 37.837,62 €, es duen a terme intervencions estructurals al:

  • CEIP Ausiàs March
  • CEIP Lluís Vives

Les actuacions comprenen:

  • Demolició de barandats, sanitaris i falsos sostres
  • Renovació de barandats i instal·lacions de fontaneria i electricitat
  • Instal·lació de nous aparells sanitaris, fusteria i revestiments
  • Col·locació de taulells, desaigües i treballs de pintura
  • Gestió dels residus generats

Compromís amb l’educació pública

El regidor Vicent de la Concepción ha destacat que:

«Amb estes actuacions, l’Ajuntament reforça el seu compromís amb el manteniment adequat dels espais educatius públics, garantint entorns escolars segurs, accessibles i dignes per a l’alumnat, professorat i personal de servei».

