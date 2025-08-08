Més de 5.000 joves accedeixen al Bo Lloguer Jove de la Generalitat

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha resolt la convocatòria de 2025 del Bo Lloguer Jove
Amb la concessió de l’ajuda al 99% dels sol·licitants que complixen els requisits i l’anunci d’una ampliació de crèdit per arribar al 100%.
En total, 5.147 menors de 35 anys han sigut beneficiaris d’esta ajuda a través de la cinquena concessió publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
La resta, 63 joves amb resolució favorable, rebran la seua ajuda gràcies a una nova dotació pressupostària, de manera que tots els 5.210 joves amb dret a l’ajuda rebran el bo.
Suport a l’emancipació juvenil
El director general d’Habitatge, Juan Antonio Pérez, ha destacat que el Consell “continua aportant fons propis a esta eina crucial per a l’emancipació dels joves”, amb una dotació addicional de 7 milions d’euros, que se sumen als 22,8 milions procedents del finançament estatal. Esta aposta ja es va produir en anys anteriors, situant la Comunitat Valenciana com una de les poques autonomies, juntament amb Catalunya, que reforcen esta convocatòria amb pressupost autonòmic.
El Bo Lloguer Jove permet rebre fins a 250 euros mensuals durant un màxim de dos anys, i té com a objectiu alleujar la càrrega econòmica del lloguer i facilitar l’accés a l’habitatge a la població jove.
Distribució territorial de les ajudes
De les 5.147 ajudes concedides, la distribució per províncies ha sigut:
- 2.860 a la província de València
- 1.595 a la província d’Alacant
- 692 a la província de Castelló
Dades generals de la convocatòria
En esta convocatòria de 2025 s’han rebut 12.038 sol·licituds:
- 5.210 han resultat beneficiàries per complir els requisits i presentar la documentació completa.
- 2.266 sol·licituds han sigut desistides per no aportar la documentació dins del termini.
- 4.559 sol·licituds han sigut desestimades per incompliment dels requisits establerts en la resolució de 13 de març de 2025.