Metrovalencia reforça la mobilitat per al Trofeu Naranja entre el València CF i el Torino

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilitarà la mobilitat aquest dissabte 9 d’agost per a totes les persones que vulguen assistir al partit del Trofeu Naranja entre el València CF i el Torino FC, que tindrà lloc a les 21.00 hores a l’estadi de Mestalla.
Servei nocturn activat
FGV ha reactivat el servei nocturn de cap de setmana de metro i tramvia, suspés temporalment per les inundacions del 29 d’octubre, amb el qual es reforcen els desplaçaments des de diversos punts de la ciutat cap a l’estadi i viceversa.
Estacions recomanades
- Aragó (Línies L5 i L7)
- Facultats (Línies L3 i L9)
- Possibilitat de transbord a Àngel Guimerà (L1 i L2) i a Benimaclet (L4 i L6)
Freqüències del servei nocturn
- Entre 10 i 20 minuts en el centre de la ciutat cap a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda i Aragó
- 15 a 30 minuts cap a Alboraia
- Cada 40 minuts cap a Seminari i Paterna
- Cada 80 minuts cap a Picassent, Llíria, Rafelbunyol i Riba-roja de Túria
- Últims trens passen per Àngel Guimerà entre les 02.30 i les 03.00 hores
Servei de tramvia
- 40 minuts d’interval en totes les línies
- 20 minuts en els trams Trinitat-Doctor Lluch i Marítim-Canyamelar
- En la Línia 4, recorregut entre Doctor Lluch i Vicent Andrés Estellés (excepte l’últim servei, que arriba fins a Mas del Rosari)
- Últims tramvies passen per Benimaclet cap a les 02.30 hores
Línia 10
- 40 minuts entre Alacant i Natzaret
- 20 minuts entre Natzaret i Ciutat de les Arts i les Ciències–Justícia
Consulta d’horaris
Els usuaris poden consultar els horaris a través de:
- 🌐 www.metrovalencia.es
- 📞 Telèfon gratuït d’informació i atenció al client: 900 46 10 46
- 📱 Xarxes socials oficials: @metrovalencia i facebook/metrovalencia.fgv
- 📲 App oficial de Metrovalencia