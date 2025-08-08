RIBERA
TELEVISIÓ

Metrovalencia reforça la mobilitat per al Trofeu Naranja entre el València CF i el Torino

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilitarà la mobilitat aquest dissabte 9 d’agost per a totes les persones que vulguen assistir al partit del Trofeu Naranja entre el València CF i el Torino FC, que tindrà lloc a les 21.00 hores a l’estadi de Mestalla.

Servei nocturn activat

FGV ha reactivat el servei nocturn de cap de setmana de metro i tramvia, suspés temporalment per les inundacions del 29 d’octubre, amb el qual es reforcen els desplaçaments des de diversos punts de la ciutat cap a l’estadi i viceversa.

Estacions recomanades

  • Aragó (Línies L5 i L7)
  • Facultats (Línies L3 i L9)
  • Possibilitat de transbord a Àngel Guimerà (L1 i L2) i a Benimaclet (L4 i L6)

Freqüències del servei nocturn

  • Entre 10 i 20 minuts en el centre de la ciutat cap a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda i Aragó
  • 15 a 30 minuts cap a Alboraia
  • Cada 40 minuts cap a Seminari i Paterna
  • Cada 80 minuts cap a Picassent, Llíria, Rafelbunyol i Riba-roja de Túria
  • Últims trens passen per Àngel Guimerà entre les 02.30 i les 03.00 hores

Servei de tramvia

  • 40 minuts d’interval en totes les línies
  • 20 minuts en els trams Trinitat-Doctor Lluch i Marítim-Canyamelar
  • En la Línia 4, recorregut entre Doctor Lluch i Vicent Andrés Estellés (excepte l’últim servei, que arriba fins a Mas del Rosari)
  • Últims tramvies passen per Benimaclet cap a les 02.30 hores

Línia 10

  • 40 minuts entre Alacant i Natzaret
  • 20 minuts entre Natzaret i Ciutat de les Arts i les Ciències–Justícia

Consulta d’horaris

Els usuaris poden consultar els horaris a través de:

  • 🌐 www.metrovalencia.es
  • 📞 Telèfon gratuït d’informació i atenció al client: 900 46 10 46
  • 📱 Xarxes socials oficials: @metrovalencia i facebook/metrovalencia.fgv
  • 📲 App oficial de Metrovalencia

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats