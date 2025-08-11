RIBERA
Albalat de la Ribera viu les seues festes d’agost 2025

Albalat de la Ribera ja ho té tot i viu les seues Festes d’Agost 2025, que omplin els carrers de vida, música i tradició del 8 al 17 d’agost.

Seran deu dies plens d’activitats culturals, esportives i lúdiques, amb propostes per a tots els públics i una aposta clara per traure la festa al carrer

El programa inclou actes tradicionals com les misses i processons, les danses del Segreny, la Festa dels Pasdobles o la gran mascletà del dia de la Mare de Déu.

Tampoc faltaran cites molt esperades com la Festa de les Paelles, les revetlles amb orquestres i macrodiscomòbils, el Trofeu de Futbol Festes d’Agost, les partides de pilota valenciana o el popular Dia de la Bicicleta.

Enguany també hi haurà propostes per al públic més jove, com el Lloques Festival, amb grups de música valenciana com Bèrnia, Naina i Ones; el concurs d’Instagram, el parc aquàtic infantil o tallers i espectacles de carrer.

A més, la Casa del Bou acollirà diverses exposicions i el tradicional concurs de cartells i fotografia.

Deu dies on la població gaudeix per compartir moments únics i fer poble. Amb activitats per a totes les edats i tots els públicsc

