Alerta roja per temperatures i risc extrem per incendi en tot el territori valencià

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha llançat una nova alerta per les altes temperatures i el risc extrem d’incendis a la totalitat del territori valencià.
L’onada de calor, provocada per una massa d’aire càlid procedent d’Àfrica, continuarà afectant la Comunitat Valenciana durant uns dies més.
S’espera que les jornades amb temperatures més altes siguen dilluns 11 i dimarts 12.
Les autoritats recorden que està prohibit fer foc en zones forestals, incloent-hi barbacoes, cremes prescrites i es recomana no realitzar treballs amb ferramentes mecàniques.
Durant la jornada de hui i la de demà, les temperatures màximes poden arribar fins als 40 °C, mentre que les mínimes es mantindran al voltant dels 25 °C, generant les anomenades nits tropicals.
Es recomana a la població no accedir a zones de muntanya pel risc d’incendi i la possibilitat de patir colps de calor, evitar l’exposició directa al sol entre les 12.00 i les 16.00 hores, no consumir alcohol ni cafeïna i mantindre’s hidratat durant tot el dia.