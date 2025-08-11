Benifaió dóna inici a les festes 2025 amb la presentació de les Clavarieses

Benifaió va donar el passat divendres el tret d’eixida a les seues festes patronals 2025 en honor a Santa Bàrbara.
La jornada va tindre com a protagonistes les Clavarieses de la Mare de Déu d’Agost amb l’acte de la seua presentació oficial, un esdeveniment que es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Benifaió: https://www.youtube.com/live/DJP1rjaCKvY.
L’acte va estar presidit per l’alcaldessa Marta Ortiz i la regidora de festes Mercedes Añó. La presentació va finalitzar amb el musical “The Legend”. La presidenta de les Clavarieses, Aitana Guillén, va rebre, junt a les autoritats municipals, les 25 clavarieses que enguany conformen aquest col·lectiu festiu. L’última clavariesa en pujar va rebre els honors com a Clavariesa d’Honor, càrrec que enguany ha recaigut en Elena Giménez Marqués.
El dissabte 9 d’agost, l’Associació d’Artistes Locals va oferir un espectacle musical al recinte del col·legi Santa Bàrbara. El diumenge passat, des del consistori es va oferir un sainet en valencià a través del “Quadre Artístic de Vilamarxant”, també al centre escolar.
Fins al 22 d’agost, els veïns i veïnes de Benifaió disposen d’una àmplia programació amb nits de sopar a l’aire lliure, orquestres de renom com l’actuació de la Matrix el dissabte 16 d’agost, espectacles infantils, actes solidaris com el Sopar del Càncer el 13 d’agost o l’homenatge a la gent gran del municipi amb el tribut “Mi Tierra, voces del Mediterráneo” la nit del 12 d’agost.
Aquest dilluns 11 d’agost ha tingut lloc l’esmorzar popular de coca de “cansalada” i embotit, amb més de 600 persones assistents.
Entre la programació destaca la “Processó del Foc” en honor a la Divina Aurora, a partir de les 21:00h del dijous 20 d’agost, o la “Nit del Correfocs” el 17 d’agost.
A més, ja es pot consultar tota la programació i el contingut complet de reportatges, fotografies i salutacions oficials a través del “Llibre de Festes Digital”, accedint al següent enllaç: https://issuu.com/editorialmic/docs/benifaiofestes2025.
Així, a partir del proper cap de setmana, Benifaió s’endinsa en unes intenses festes que finalitzaran el 22 d’agost amb el dia dedicat a la patrona Santa Bàrbara.