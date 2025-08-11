De la sequera a l’excés d’humitat: el mildiu danya fins al 90% del raïm en camps de la Marina

De un any a un altre, el panorama dels vinyares en alguns termes de la Comunitat Valenciana no pot ser més diferent.
Si l’estiu passat els viticultors advertien dels estralls de la sequera, ara alguns camps de La Marina Alta presenten greus pèrdues de collita a causa del mildiu i altres malalties espolejades per l’excés d’humitat provocat per les pluges persistents durant abril i maig.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) estima que el mildiu reduirà a la meitat la producció de raïm per a vins blancs, i en els pitjors casos arribarà a superar el 90% de pèrdua en termes com Xaló, Llíber, Alcalalí, Parcent i Benidoleig. En canvi, altres zones pròximes al mar com Benissa, Teulada, Poble Nou de Benitatxell, Xàbia o Dénia, amb menys precipitacions, tenen una afectació mínima o nul·la.
Els viticultors de Xaló expliquen que “el mildiu ha afectat directament el raïm, no el pàmpol o la fulla, després d’una desmesurada successió de pluges en un moment molt sensible del cicle vegetatiu com són abril i maig. També hi ha danys per oidi i mosquit verd per la debilitat de les vinyes. Es van fer els tractaments fúngics autoritzats, però la pluja va ser tan abundant que van resultar insuficients. La varietat més castigada és el moscatell i totes les varietats de raïm blanc, amb camps que pràcticament no vendimaran res”.
Aquest cas no és aïllat a Espanya; el mildiu també afecta zones d’Andalusia, Castella i Lleó i La Rioja, entre altres.
Per això, AVA-ASAJA es suma a altres organitzacions per a demanar ajudes directes i mesures fiscals que alleugin les pèrdues dels agricultors i redoblar els esforços en investigació de nous tractaments fitosanitaris o biològics més eficients contra aquesta malaltia, que suposa una amenaça greu per a l’economia rural on la viticultura és un motor principal.