Guadassuar celebra la tradicional cavalcada i ofrena d’alfàbegues

Guadassuar viu ja la segona setmana gran de festes, dedicada a Sant Roc i la Mare de Déu de l’Assumpció.
Després de celebrar amb gran devoció els dies del Crist de la Penya i la Mare de Déu de la Misericòrdia, esta localitat de la Ribera Alta dona pas a les festivitats protagonitzades pels festers i festeres més joves.
Dissabte 9 d’agost, la Cavalcada i Ofrena d’Alfàbegues encetava els actes en què les Festeres de l’Assumpció i els Festers de Sant Roc es mostren davant del poble.
A les 19:30, eixiren des de l’Ermita, abillades elles amb el mantó de manila (que també lluïa als balcons) i vestits ells amb el tradicional blusó. Durant el recorregut, es va repartir orxata i fartons entre els veïns i veïnes que eixiren als carrers Ermita i Major per seguir la comitiva.
La cavalcada va comptar amb la participació del Grup de Danses Bolero de Guadassuar, que eguany celebra el seu desé aniversari, i l’Associació de Dolçaina i Tabal ADIT, que va posar la banda sonora a este arrelat esdeveniment.
En arribar a l’Esglèsia de Sant Vicent Màrtir, les Festeres ofrenaren les alfàbegues a la Mare de Déu de l’Assumpció, posant punt i final a una jornada que dona el tret d’eixida als dies d’ensenya de trages i lliurament de garrots i la Festivitat de la Mare de Déu de l’Assumpció el 15 d’agost.