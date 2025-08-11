Metrovalència va mobilitzar 6,3 milions d’usuaris al juliol, primer mes complet després de la riuada

Metrovalència va facilitar la mobilitat de més de 6,3 milions d’usuaris al juliol, mes en què es va recuperar completament el servei a la zona sud després de la reconstrucció per les inundacions de l’octubre passat.
La Línia 3 va ser la més utilitzada, amb més d’1,4 milions de viatgers, mentre que l’estació de Xàtiva va liderar el trànsit amb 445.246 desplaçaments.
Les obres en algunes línies han provocat talls parcials, però el servei continua sent clau per connectar la ciutat i la seua àrea metropolitana. La zona sud, afectada per la riuada, registra ja més de 426.000 usuaris mensuals.
El tramvia també experimenta creixement, amb la Línia 4 com la més demandada i la Línia 10 superant en passatgers la Línia 6 per primera vegada.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana continua treballant per a millorar la mobilitat i garantir la recuperació total del transport públic a tota la regió.