Carlos Mazón ressalta que la rebaixa de l’impost de l’habitatge permet a 28.575 joves i persones vulnerables un estalvi de 38,3 milions d’euros

La disminució del 25 % de l’ITP per facilitar l’accés a l’habitatge a menors de 35 anys estalvia una mitjana de 1.458 euros per contribuent.
El president de la Generalitat destaca l’aposta del Consell per seguir avançant en l’alleujament fiscal dels ciutadans de la Comunitat Valenciana i en la legislatura de l’habitatge amb una política “integral, transversal i eficaç”.
Posa en valor les noves mesures fiscals incloses en els Pressupostos de la Generalitat, com la rebaixa generalitzada del 10 % en l’ITP, a més del descens de l’impost d’Actes Jurídics Documentats, entre altres.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ressaltat que la rebaixa de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) posada en marxa pel Consell “ha permés a 28.575 joves i persones vulnerables un estalvi de 38,3 milions d’euros”.
El cap del Consell ha incidit en la política fiscal de l’Executiu autonòmic per facilitar l’accés a l’habitatge “a qui més ho necessita” i ha explicat que entre gener de 2024 i juny d’enguany s’han presentat 28.575 declaracions de transmissions patrimonials, acollint-se a les noves tarifes vigents des de l’1 de gener de 2024, “que han suposat un estalvi mitjà per a cada contribuent de 1.341 euros”.
Aquests declarants han abonat un total de 114,9 milions d’euros davant dels 153,2 milions que haurien hagut de pagar, per la qual cosa l’estalvi total per als ciutadans arriba als 38,3 milions d’euros.
Estalvi per províncies
- Alacant presenta un estalvi mitjà de 1.293 euros en 10.838 declaracions.
- Castelló ha realitzat 4.180 declaracions, amb un estalvi mitjà de 1.192 euros.
- València ha registrat 13.557 declaracions, amb un estalvi mitjà per contribuent de 1.426 euros.
Més de 29 milions d’estalvi per als joves
La rebaixa del 25 % de l’ITP per a menors de 35 anys, que redueix el tipus del 8 % al 6 % per a l’adquisició d’habitatge habitual, ha sigut la que ha presentat més benefici, amb 20.021 declaracions i un estalvi total de 29,2 milions d’euros, sent la mitjana per contribuent de 1.458 euros.
Repartiment per províncies:
- Alacant: 7.163 contribuents, estalvi total de 10,1 milions d’euros.
- Castelló: 2.935 contribuents, estalvi global de 3,9 milions.
- València: 9.923 contribuents, estalvi de 15,2 milions d’euros.
Estalvi per a altres col·lectius
- Persones amb discapacitat: estalvi mitjà de 771 euros.
- Famílies nombroses i monoparentals: estalvi de 569 euros.
- Dones víctimes de violència: estalvi de 862 euros.
A més, per a compradors d’habitatge habitual de protecció oficial de règim general, el tipus reduït és del 6 %, amb un estalvi mitjà de 1.554 euros, i per al règim especial, l’estalvi mitjà ha sigut de 768 euros.
Avanços en la legislatura de l’habitatge
El president Mazón ha subratllat l’aposta del Consell per una política “integral, transversal i eficaç” en matèria d’habitatge, basada en fets i accions. Destaca:
- Agilització de tràmits administratius.
- Mesures fiscals amb deduccions per a compra i lloguer.
- Legislació per promoure habitatges protegits i protegir propietaris davant l’okupació i la ‘inquiokupació’.
Entre les iniciatives posades en marxa en menys de dos anys:
- Nou Decret d’Habitatge de Protecció Pública reservant el 40 % de les promocions per a joves i famílies monoparentals.
- Pla VIVE per desenvolupar 10.000 habitatges.
- Línia d’avalos de l’Institut Valencià de Finances per a l’accés al crèdit a joves.
A més, 1.475 joves entre 18 i 45 anys s’han beneficiat del programa de garanties per a compra de primera vivenda, amb immobles per un import superior a 117 milions d’euros. Des de la seua posada en marxa, s’han aprovat 1.022 operacions amb un import avalat de 12,9 milions d’euros.
Finalment, ha destacat les noves mesures fiscals en els Pressupostos, com la rebaixa generalitzada del 10 % en l’ITP i la reducció de l’impost d’Actes Jurídics Documentats.
Mazón ha assegurat que aquestes actuacions demostren “una resposta eficaç, seriosa i rigorosa a un problema abandonat per l’executiu anterior” i ha instat el Govern a abordar l’habitatge com una “qüestió d’Estat”, en coordinació amb les autonomies, per facilitar un accés més just a l’habitatge públic.