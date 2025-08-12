Educació i Sanitat col·laboren per a cuidar la salut mental de l’alumnat del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana

Les dues conselleries desenvolupen mesures perquè la salut no supose una barrera per al desenvolupament acadèmic i personal infantojuvenil
L’atenció educativa a alumnat amb trastorn mental greu és un àmbit d’especial sensibilitat per al Consell
La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació i la Conselleria de Sanitat desenvolupen al llarg de l’any diferents mesures per a cuidar la salut mental de l’alumnat del sistema educatiu valencià.
El Consell ofereix atenció educativa a alumnat amb trastorn mental greu, un àmbit d’especial sensibilitat per al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Durant el curs 2024-2025, un total de 46 alumnes han rebut atenció educativa domiciliària per aquest motiu, dels quals 15 eren casos de continuïtat de cursos anteriors.
En l’inici del curs 2024-25 es va habilitar la Unitat Pedagògica Hospitalària del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló per a atendre específicament l’alumnat amb problemes de salut mental. Aquesta nova unitat se suma a les altres dues aules hospitalàries dedicades exclusivament al departament de psiquiatria: Hospital de Dia d’Alacant i Hospital Vega Baja d’Oriola.
A més, s’ha reforçat la coordinació entre els centres educatius i les unitats de salut mental infantojuvenil amb la creació de 22 Unitats de Detecció Precoç de Salut Mental en l’àmbit educatiu a tot el territori.
En gener de 2025, la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa i la Direcció General de Salut Mental i Addiccions van signar dues resolucions per a definir i establir aquestes unitats en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa de col·laboració permet intervindre amb garanties de seguretat, continuïtat i respecte als processos de detecció i assessorament dels problemes de salut mental en la infància i l’adolescència.
En el curs 2024-2025, la Subdirecció General de Formació Permanent del Professorat ha consolidat el CEFIRE específic d’Educació Inclusiva, Benestar i Salut Mental, que ofereix formació en promoció i prevenció de la salut mental impartida per personal sanitari i en coordinació amb ambdues direccions generals.
També, en el curs 2024-25, la Generalitat ha implantat la figura de la infermera referent escolar als centres educatius.
A partir del curs 2025-2026, el Consell posarà en marxa el Programa Escolar per a la Promoció del Benestar Emocional i la Prevenció d’Addiccions, gestionat conjuntament per Sanitat i Educació. Tots els centres d’educació obligatòria que ho sol·liciten podran implementar quatre programes de prevenció i educació socioemocional en totes les etapes educatives.
Amb totes aquestes mesures, Educació i Sanitat reafirmen el seu compromís amb el dret a l’educació de tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat, garantint que cap condició de salut siga una barrera per al seu desenvolupament acadèmic i personal.