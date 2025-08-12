Emergències emet un avís especial per temperatures extremes i risc màxim d’incendis forestals

La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emés un avís especial per temperatures extremes i risc màxim d’incendis forestals.
Des de la setmana passada, la Comunitat Valenciana està travessant un episodi de temperatures altes que es preveu que disminuïsquen parcialment a partir del dimecres 13 d’agost.
No obstant això, la formació progressiva d’una depressió aïllada a l’Atlàntic afavorirà el desenvolupament d’una dorsal anticiclònica, la qual cosa provocarà l’arribada d’una nova massa d’aire càlid procedent del nord d’Àfrica durant aquesta setmana.
Com a conseqüència, es preveuen novament temperatures molt elevades i persistents. Les màximes podrien arribar als 41 ºC els dies 16 i 17 d’agost, especialment a les zones del prelitoral de la província de València i sud d’Alacant. Les temperatures nocturnes oscil·laran entre els 23 ºC i 25 ºC, amb pics de fins a 28 ºC.
D’acord amb la situació meteorològica, s’espera un increment significatiu del risc d’incendis forestals. Per això, es recomana extremar les precaucions en espais forestals i zones pròximes, i es recorda la prohibició de fer foc en espais forestals i la seua proximitat, així com qualsevol activitat que puga causar ignició, especialment l’ús de maquinària, eines o llençar brases o residus.
Aquest episodi pot tenir un impacte considerable en la salut de les persones majors, la població infantil, grups de risc (per condicions de salut o treballs a l’aire lliure), així com en persones i famílies en situació de vulnerabilitat social.
La Conselleria d’Emergències i Interior recorda als ajuntaments i organismes amb competències en la gestió d’emergències que activen amb antelació els seus protocols d’actuació sociosanitària i establisquen les mesures preventives pertinents en matèria d’incendis forestals dins dels seus respectius àmbits.
També es recorda la importància de repassar els consells de protecció civil dirigits a la població, que es poden consultar a la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; a la xarxa social X @GVA112 o a través de l’app GVA 112 Avisos (disponible a Google Play i App Store).