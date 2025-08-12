La Festa dels Majors d’Alcàsser dona el tret d’eixida a la primera setmana de les Festes Majors 2025

Alcàsser ha encetat ja els deu dies de festa gran en honor al Santíssim Crist de la Fe.
La Crida va encendre la flama el passat diumenge 10 d’agost, per deixar pas el dilluns 11 a la tradicional Festa dels Majors, celebrada a la Llar dels Jubilats.
Una vesprada de jocs de taula, berenar i música organitzada enguany per la Filà Mora Aljama Al-qasar.
Els jocs es juguen per parelles i s’adapten a la demanda de les persones assistents, i els guanyadors i guanyadores s’emporten un detall.
Efectivament, el dia dedicat als majors d’Alcàsser representa d’alguna manera el tret d’eixida a les Festes Majors, que ofereixen activitats per a tots els públics i que tenen el seu dia marcat el 18 d’agost, festivitat del Santíssim Crist de la Fe.
Com apunten des del consistori, la Festa dels Majors és un agraïment a totes aquelles persones que han posat els fonaments sobre els quals hem construït el nostre present. Una iniciativa que elles i ells, els majors homenatjats, valoren de manera molt positiva.
Així, les Festes Majors d’Alcàsser continuen amb el Sopar Popular, espectacles musicals, el dia dedicat als xiquets i xiquetes, les paelles, el taller de fanalets, el concurs de coloms, el primer campionat de raspall Santíssim Crist de la Fe o la gran cavalcada, entre moltes altres cites.