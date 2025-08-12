La Generalitat convoca les beques de transport universitari i d’ensenyaments artístics superiors amb millores tècniques i més suport a l’alumnat

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat la convocatòria de subvencions per al transport de l’alumnat universitari i d’estudis superiors d’ensenyaments artístics (ISEACV) a la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025
Amb l’objectiu de facilitar i garantir l’accés i desplaçament de l’alumnat als seus centres d’estudis superiors, afavorint que tots puguen assistir a classe independentment del lloc de residència.
Podran sol·licitar esta subvenció les associacions d’estudiants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris amb l’objecte de transport d’alumnat, els ajuntaments i, de forma subsidiària, per a aquelles rutes on no concórrega cap d’estes entitats, les empreses de transport públic regular permanent d’ús general.
Entre els requisits destaca que la distància entre la població d’origen i el centre d’estudis ha d’estar entre 20 i 90 quilòmetres, i que el trajecte no podrà superar els 90 minuts de duració.
La ajuda, amb un import global màxim de 200.000 euros, es concedeix en règim de concurrència competitiva i està dirigida a finançar el cost de les rutes que complisquen els requisits establerts, tant cap a campus universitaris com a centres d’ensenyaments artístics superiors de l’ISEACV.
Tramitació més àgil
Enguany, la convocatòria incorpora millores tècniques gràcies a la col·laboració amb la Direcció General de Transport i Logística de la Generalitat, la qual cosa permetrà una tramitació més àgil i una distribució més eficient dels recursos.
Aquestes beques formen part de l’ambiciós pla de beques universitàries impulsat per la Conselleria, dotat amb prop de 32 milions d’euros, que inclou programes tan rellevants com les beques Manuela Solís, GV Talent, l’exempció de taxes universitàries o les beques Erasmus, entre altres.
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 5 de setembre i es tramitaran exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.
Amb esta iniciativa, el Consell reafirma el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats i amb un sistema d’educació superior obert i accessible per a tot l’alumnat valencià.