La Generalitat obri la convocatòria per a participar en la XXVI edició del Premi Literari de Narrativa de Dones

El termini per a la presentació de les obres literàries s’obri el 13 d’agost i finalitza el 10 de setembre
La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha obert la convocatòria per a participar en la XXVI edició del Premi Literari de Narrativa de Dones de la Comunitat Valenciana, després de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, on s’estableixen les bases i requisits de participació.
A partir del dimecres 13 d’agost, i durant 20 dies hàbils, totes les dones majors d’edat que residisquen a la Comunitat Valenciana poden presentar les seues obres literàries i participar en un concurs que premiarà la guanyadora amb 2.000 euros, a més d’atorgar dos accèssits de 1.000 euros cadascun. Quan es presenten obres d’autores pertanyents a associacions de dones, un dels accèssits recaurà necessàriament en una d’aquestes.
Les obres literàries hauran de ser originals i inèdites, escrites indistintament en valencià o castellà, amb una extensió mínima de 4 pàgines i màxima de 12. El tema serà lliure, i quedaran excloses aquelles obres que no complisquen els requisits establits en la resolució.
Els relats i la documentació corresponent podran presentar-se en qualsevol dels registres de les seus de la Direcció General d’Igualtat i de l’Institut de les Dones d’Alacant, Castelló de la Plana o València; o de manera telemàtica, incloent un arxiu PDF amb el relat. La sol·licitud i documentació estaran accessibles en la sede electrònica de la Generalitat i en la guia PROP.
Els criteris de valoració que seguirà el jurat atendran a la qualitat literària, a la coherència narrativa i a la defensa dels valors no discriminatoris ni sexistes, així com a la ruptura d’estereotips de gènere tradicionals.
La directora general d’Igualtat i de l’Institut de les Dones, Davinia Bono, ha destacat “la importància de la creació de la comissió interdepartamental del Consell i de les polítiques transversals per a impulsar i reafirmar el compromís de la Generalitat amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit cultural, oferint un espai d’expressió i reconeixement a les veus femenines residents a la Comunitat”.