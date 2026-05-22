Pérez Llorca rep al CD Eldense després del seu ascens a Segona Divisió

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rebut el Club Deportivo Eldense després d’aconseguir l’ascens a la Segona Divisió del futbol espanyol i proclamar-se campió del grup II de la Primera RFEF.
Durant la recepció institucional, el cap del Consell ha felicitat la plantilla, el cos tècnic i l’equip directiu del conjunt blaugrana per una temporada que ha permés al club tornar al futbol professional tan sols un any després del descens.
L’ascens del conjunt d’Elda suposa un dels grans èxits esportius de la temporada i ha retornat la il·lusió a l’afició eldera després d’una campanya marcada per la regularitat i el bon joc de l’equip.
El CD Eldense va certificar el retorn a la categoria de plata després de proclamar-se campió del seu grup en Primera RFEF, culminant així una temporada històrica per a l’entitat alacantina.
Pérez Llorca ha destacat el treball, l’esforç i la constància demostrada pel club al llarg de tota la temporada i ha posat en valor l’impacte social i esportiu que té este ascens per a la ciutat d’Elda i per al futbol valencià.
