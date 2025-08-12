Preocupa la situació de les persones sense llar davant de l’avís per altes temperatures a Alzira

L’equip de Serveis Socials d’Alzira treballa per a atendre a les persones afectades
L’Ajuntament d’Alzira es prepara per a fer front als avisos vigents a la nostra ciutat
Recordem que des d’ahir tenim avisos per altes temperatures i per risc extrem d’incendis forestals a la ciutat.
El CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal) s’ha reunit este matí per a valorar els riscos i coordinar les actuacions municipals davant de l’emergència.
Dins d’esta situació, i com és habitual, des del departament de Serveis Socials estan pendents d’activar, en col·laboració amb Creu Roja, el Protocol Autonòmic d’actuació per a les persones sense llar acordat amb la Generalitat Valenciana, en cas que l’avís d’onada de calor passe a roig.
Les persones sense llar pateixen d’una forma més greu estes temperatures extremes. Tant en hivern com en estiu, suporten condicions molt dures. L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, manifesta:
“Actuem dins de les possibilitats que tenim amb les persones que viuen al carrer i en este cas, afortunadament tenim un protocol per a poder oferir-los un espai més segur. Vivim en una societat en la que esta problemàtica no és nova. L’objectiu és garantir el seu benestar i la convivència amb el veïnat. No podem normalitzar situacions de vulnerabilitat com aquestes, especialment en circumstàncies climàtiques extremes.”
Des del departament de Serveis Socials s’està pendent durant tot l’any per a dur a terme els processos de derivació i la intervenció social adequada en cada cas.
Alzira no compta amb centres d’acollida propis, per la qual cosa es recorre als de València, Alacant, Elx i Gandia, sempre que les persones vulguen accedir voluntàriament a estes recursos.
El que sí que s’ofereix és l’acollida a través del conveni amb Creu Roja, amb el programa “Atenció Integral a persones sense llar“, que facilita espais d’acolliment activats en situacions de risc, com ara onades de calor o fred, amb plans per ampliar amb diversos refugis climàtics.
D’altra banda, l’Ajuntament realitza una atenció pròpia i periòdica a través dels serveis socials. L’equip d’atenció primària bàsica, liderat per una treballadora social i una integradora social, inicia la intervenció social quan la persona accedeix al servei.
L’objectiu no és dissuadir-les d’estar al carrer, sinó treballar per a la inclusió social i acompanyar-les en la generació de canvis i alternatives de vida, proporcionant les ferramentes socials possibles.
“Tractem de compensar situacions que, malauradament, es generen en una societat que tendeix a la deshumanització. Sembla que preocupa més la qüestió estètica que el benestar de les persones afectades”, ha explicat l’alcalde Alfons Domínguez.