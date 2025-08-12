Recuperació impulsarà una plataforma digital per a facilitar el traspàs generacional de negocis en municipis afectats per la DANA
El director general del Pla de Recuperació assenyala que aquesta web connectarà titulars d’empreses en risc d’abandonament amb emprenedors interessats a reprendre aquests negocis
La riuada ha afectat especialment el relleu de xicotets comerços, explotacions agràries i negocis familiars
La Vicepresidència Segona i Conselleria per a la Recuperació Econòmica i Social impulsarà una plataforma digital pública per a impulsar i facilitar el traspàs generacional de negocis en municipis afectats per la DANA.
El director general del Pla de Recuperació i Reconstrucció, Rafael González, ha explicat que aquesta web connectarà a titulars d’empreses en risc d’abandonament amb emprenedors interessats a reprendre aquests negocis “per a preservar el teixit econòmic i el valor afegit acumulat” en les zones afectades.
Aquesta iniciativa, recollida en el Pla Endavant de recuperació, s’ha posat en marxa després de constatar que la riua ha afectat especialment el relleu de xicotets comerços, explotacions agràries i negocis familiars.
En molts casos, s’han unit l’absència de successors familiars i les dificultats per a afrontar una catàstrofe com la del passat 29 d’octubre.
A més de posar en contacte a persones que volen traspassar els seus negocis amb altres interessades a emprendre, la Generalitat oferirà un servei integral d’assessorament per a facilitar la transferència de coneixements i assegurar una transició efectiva.
Ajudes econòmiques i transferència de coneixement
Segons González, l’impuls al traspàs generacional de negocis comptarà amb ajudes econòmiques i subvencions per a incentivar la transmissió i continuïtat de les empreses afectades, que complementaran el règim fiscal vigent.
La plataforma digital disposarà d’un portal oficial amb informació estandarditzada sobre els negocis en espera de traspàs: tipus d’activitat, ubicació, característiques del local, clientela estimada, situació legal o necessitats d’inversió.
Per acompanyar la transferència de coneixement, la iniciativa inclou un mòdul de mentoria, on la persona eixint podrà acompanyar la nova propietària durant un període de transició, amb formació pràctica sobre clients, proveïdors i aspectes clau del negoci.
El director general ha remarcat que la DANA ha agreujat el problema del relleu generacional que ja patia la Comunitat Valenciana, on més del 30% del personal autònom supera els 55 anys i un alt percentatge té dificultats per a la successió, especialment en tallers, comerços, xicotetes empreses familiars i zones rurals.
Finalment, González ha recordat que el Pla Endavant de Recuperació és un instrument estratègic destinat tant a reparar els danys de la DANA com a catalitzar una transformació a llarg termini del territori valencià.