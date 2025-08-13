13 d’agost, Dia Internacional del Esquerrà

Si alguna vegada has buscat en google alguna cosa com esta… com esta… o com esta… pertanys als 10% de la població mundial que és esquerrana.
Ser esquerrà pot semblar una simple qüestió d’habilitat manual, però implica adaptar-se diàriament a un món pensat majoritàriament per a dretans: des de l’ús dels cuberts a la taula, eines de treball, pupitres, teclats o instruments musicals.
Diversos estudis indiquen que la lateralitat —és a dir, la preferència per utilitzar una mà o una altra— pot tindre una base genètica, encara que no és determinant: hi ha famílies on hi ha diversos esquerrans i altres on apareix de manera aïllada.
També influeixen aspectes del desenvolupament cerebral i, en menor mesura, hàbits apresos en la infantesa.
Aquesta condició, que és completament natural, suposa adaptar-se diàriament a un món pensat majoritàriament per a dretans.
Davant d’aquesta realitat, a València funciona l’associació L’Altra Mà, un col·lectiu que treballa per visibilitzar aquestes necessitats, oferir assessorament i impulsar la creació de materials adaptats.