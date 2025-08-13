Agricultura destina 5 milions a modernitzar cellers i instal·lacions

La Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària de la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha resolt la concessió de 21 expedients
Per un import total de 5.075.015 euros d’ajuda, per a atendre inversions de 14.169.000 euros en cellers i instal·lacions de transformació i comercialització de la Comunitat Valenciana.
Per províncies, tres projectes corresponen a Alacant (982.238 euros d’inversió i 278.238 euros d’ajuda) i la resta a la província de València.
Segons el director general de la Indústria i Cadena Agroalimentària, Ernesto Fernández, “els cellers afectats per la DANA d’octubre de 2024 podran acollir-se a aquesta ajuda sectorial de la PAC, finançada a través del fons FEAGA”.
Els projectes aprovats estan destinats a millores en instal·lacions de cellers, línies d’embotellament i comercialització de productes enològics, inclosos mosts no fermentats però destinats al sector vitivinícola. Fernández ha destacat que aquesta activitat inversora arriba en “un període de dificultats que el sector està superant i que no ha impedit mantindre actualitzada la indústria per adaptar-se al mercat”.
A més, ha recordat que la mesura d’inversions en transformació, comercialització o desenvolupament de productes agroalimentaris, en el marc del PEPAC-CV 2023-2027 i regulada per la Orden 8/2024, de 5 de juliol, també permet finançar operacions amb pressupostos inferiors a 100.000 euros.
El termini de sol·licitud per a aquesta convocatòria s’obrirà aquest mes d’agost.