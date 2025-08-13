Almussafes treballa en la neteja del Barranc del Tramusser per previndre futures inundacions

Deu mesos després de la DANA, els treballs de prevenció d’inundacions continuen sent una prioritat.
L’Ajuntament d’Almussafes treballa en la neteja del Barranc del Tramusser al seu pas per la localitat, un tram de més de 100 metres d’ample i vora 2 kilòmetres de llarg.
Una intervenció possible gràcies al Pla DANA del Govern d’Espanya, que atorga al municipi 450.000 euros i que ha permés la contractació de 17 operaris.
Els treballs començaren a finals de juny i tenen l’objectiu de condicionar la zona per evitar la crescuda d’aigües en un escenari de pluges abundants o catàstrofes com les ja viscudes. El passat 29 d’octubre, tot i que a Almussafes no va ploure, les aigües que arrastrava el barranc estigueren a punt de botar el pont i, a més, arrastraren pedres de les vies del tren que són les que ara s’estan utilitzant per nivellar el terreny.
Es persegueix, en definitiva, una neteja més asídua del barranc, per a la qual cosa l’Ajuntament d’Almussafes aportarà 6.000 euros destinats a la maquinària pesada.
Així, la intervenció al Barranc del Tramusser, que durarà sis mesos, s’alinea amb els treballs de reforç i prevenció que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer està duent a terme allà on l’etapa de reparació i reconstrucció ha finalitzat.