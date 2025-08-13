AVA-ASAJA anima a consumir algarroba local davant l’inici de la collita

Els agricultors preveuen una recuperació parcial de la collita després d’anys de sequera i esperen que la demanda continue creixent per la seua versatilitat, salut i sostenibilitat.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) fa una crida als consumidors perquè aposten pels productes elaborats amb algarroba cultivada a la Comunitat Valenciana i a Espanya, la campanya de recol·lecció de la qual comença estos dies en les principals zones productores.
L’entitat preveu una recuperació parcial de la producció després de diversos exercicis castigats per la sequera, que va reduir la collita a la meitat del seu potencial. No obstant això, diversos temporals de pedra registrats en primavera i estiu han provocat danys puntuals en comarques de València i Castelló, reduint les previsions en les parcel·les afectades.
Segons destaca el responsable de la sectorial de fruits secs d’AVA-ASAJA, José Antonio Ruiz, que es disposa a collir algarrobes a Cheste, “és un fruit tradicional i adaptat al clima mediterrani, respectuós amb el medi ambient, de gran valor nutricional i amb una demanda creixent en la indústria alimentària. La seua producció, comercialització i consum representen una oportunitat per millorar la salut, impulsar l’economia rural i generar beneficis ambientals com frenar l’erosió i prevenir incendis forestals”.
L’algarroba s’ha convertit en una matèria primera cada vegada més valorada per les seues propietats saludables, la seua sostenibilitat mediambiental i la seua versatilitat culinària. A més de l’ús en l’agricultura i la cuina tradicional, és la base de nous productes com farina per a rebosteria, tauletes i bombons sense cafeïna, begudes vegetals, sirops i melmelades, gelats, cremes untables, infusions i snacks saludables.
Gràcies a estes aplicacions comercials, els preus en origen van arribar a superar els 2 €/kg, però des de fa dos anys la cotització mitjana ha caigut fins als 0,40 €/kg, una xifra que en molts casos no cobreix ni els costos de producció. Per això, AVA-ASAJA anima els consumidors a apuntalar la demanda del producte local i, amb això, contribuir a elevar els preus que reben els agricultors.
“El sector de l’algarroba s’enfronta a reptes com la competència deslleial d’importacions de tercers països a baix preu, la substitució del garrofí per altres productes forans menys saludables i sostenibles, així com la manca de relleu generacional i les dificultats derivades del canvi climàtic. D’ací que el compromís dels consumidors i de la distribució siga clau per garantir el futur d’este cultiu en terres valencianes”, conclou Ruiz.
