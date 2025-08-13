La Generalitat reobre la CV-33 i finalitza la reconstrucció de totes les carreteres afectades per la riuada

La generalitat valenciana ha tornat a obrir al transit els quatre carrils de la CV-33, una de les carreteres que més va patir la riuada d’octubre del 2024.
Les obres que han tingut una inversió de 12,4 milions d’euros, han recuperat la capacitat original que tenia la carretera, on cada dia pasen aproximadament 50.000 vehicles.
Amb esta actuació es completa la reconstrucció íntegra i definitiva de totes les carreteres autonòmiques que van patir danys greus durant aquell episodi de pluges torrencials.
A més a més, s’ha reforçat el pont que te direcció cap a la Ciutat capital, aixó com les bases de l’altre viaducte per millorar la seguretat i la resistència davant possibles situacions d’emergència com la viscuda el passat any.
Carlos Mazón, el president de la generalitat, ha destacat l’esforç que han realitzat els treballadors i ha nomenat que la plena operativitat s’ha aconseguit només en nou mesos, un any abans del que preveien les estimacions tècniques, i ha remarcat la col·laboració amb la diputació i els ajuntaments.
Mazón ha insistit que la reconstrucció s’ha dut a terme “a pulmó” i amb fons propis de la Generalitat, ja que, segons ha afirmat, no s’ha rebut cap aportació a fons perdut per part del Govern d’Espanya
. Malgrat això, ha assegurat que el Consell continuarà treballant amb determinació per avançar en la recuperació econòmica i social que mereix la Comunitat Valenciana.
A més a més, ha destacat que s’ha invertit 140 milions a la restitució de la xarxa de Metrovalencia afectada, incorporant criteris de resistencia per adaptar-se millor a futurs fenòmens climàtics extrems.
Amb la reobertura total de la CV-33, la Generalitat dona un pas més en el camí cap a la normalitat, restablint completament la connectivitat viària i oferint una infraestructura més segura, moderna i preparada per afrontar el futur.