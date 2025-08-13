LA UNIÓ alerta que el 6% de les parcel·les afectades per la DANA continuen sense ajudes ni solucions.

LA UNIÓ Llauradora alerta que prop del 6% de les parcel·les afectades per la DANA d’octubre de 2024 continuen en un “limb administratiu” després de ser incorporades al Domini Públic Hidràulic
Els propietaris desconeixen si rebran ajudes ni quan podran cobrar-les, quan ja han passat quasi deu mesos de la catàstrofe.
L’organització reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic més claredat jurídica, l’actualització de les noves delimitacions al visor SIGPAC i informació individualitzada amb opció d’al·legació. També exigeix compensacions econòmiques justes, la conservació dels drets de la PAC i de plantació de vinya, així com el respecte als drets de reg, permetent traslladar-los a noves parcel·les.
L’organització agrària també alerta que, més enllà de les parcel·les incloses en el Domini Públic Hidràulic, hi ha altres finques que encara no han sigut reparades en algunes zones vitivinícoles, la qual cosa pot impedir el correcte desenvolupament de la pròxima verema.
LA UNIÓ considera que la nova situació del Domini Públic Hidràulic ha de gestionar-se amb criteris d’equitat, proporcionalitat i col·laboració institucional, sense menyscabar els drets legítims de les persones que, durant dècades, han desenvolupat una activitat agrària fonamental per a l’equilibri rural i ambiental del territori.