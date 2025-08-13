L’òpera ompli les nits d’estiu a Cullera amb el Festival Open-Air CullerArts

Cullera es prepara per a viure tres nits de música lírica de primer nivell amb el Festival d’Òpera Open-Air CullerArts, que arranca este divendres 15 d’agost amb l’òpera “Aida” de Verdi.
El diumenge 17 serà el torn de la Gala Lírica, amb fragments d’òperes de Mozart i Donizetti i peces emblemàtiques de sarsueles com Doña Francisquita o La Revoltosa. Finalment, el dimarts 19 d’agost, el festival es tancarà amb la sarsuela “La Leyenda del Beso” de R. Soutullo i J. Vert.
Un escenari únic sota les estreles
Per quart any consecutiu, els Jardins del Mercat es convertiran en l’escenari perfecte per a gaudir d’aquest esdeveniment cultural que ja és una cita consolidada.
- 15 d’agost → Aida (Giuseppe Verdi), versió concert.
- 17 d’agost → Gala Lírica (Mozart, Donizetti, Doña Francisquita, La Revoltosa).
- 19 d’agost → La Leyenda del Beso (R. Soutullo, J. Vert), versió concert.
L’edició d’enguany compta amb la direcció artística i musical del mestre Cristóbal Soler, el director de Cor Luis Garrido i el director d’Escena Diego Carvajal, amb la participació de l’Orquestra Simfònica i Cor CullerArts.
Cullera aposta per la cultura
Segons l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor:
“El Festival d’Òpera ja no és només una cita cultural, és una senya d’identitat del nostre municipi. Cada any reunim més públic, més talent i més emoció, amb un objectiu molt clar: que l’òpera i la sarsuela siguen patrimoni de tots”.
El regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha convidat veïns i visitants a:
“Participar en aquesta experiència i deixar-se sorprendre per un espectacle únic que omplirà de la millor música lírica les nits estivals”.
Horari: tots els espectacles començaran a les 22.30 hores.
Entrades: disponibles a la Casa de la Cultura, en taquilla o a través de la web oficial.