Nou model de Teleassistència Avançada atén 82.000 persones a la Comunitat Valenciana”

La Generalitat, a través de la Vicepresidència Primera i la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, atén actualment 82.211 persones amb el Servei de Teleassistència Avançada, que fomenta l’autonomia de les persones majors i en situació de dependència.
Segons Susana Camarero, vicepresidenta primera:
“Hem multiplicat per més de cinc el nombre de persones ateses des de 2022 i oferim una atenció molt més personalitzada, amb tecnologia avançada i un enfocament preventiu i proactiu.”
Principals novetats del servei:
- Atenció individualitzada i preventiva, no només reactiva davant d’emergències.
- Seguiment proactiu amb informes i pautes de contacte adaptades a cada usuari.
- Integració de persones convivents amb dependència en el mateix domicili.
- Servei gratuït compatible amb altres prestacions socials (excepte atenció residencial).
- Dispositius amb geolocalització i sensors intel·ligents.
Impacte i cobertura territorial:
- Alicante: de 8.328 a 24.400 persones ateses.
- València: de 6.841 a 49.935 persones.
- Castelló: de 755 a 7.876 persones.
El servei és clau en situacions d’emergència, com la DANA, on es van realitzar més de 372.000 comunicacions durant la riuada del 29 d’octubre. També ofereix suport psicològic continuat a víctimes d’inundacions anteriors.
El contracte actual finalitza al juny de 2026, i ja s’han iniciat els tràmits per a una nova licitació que amplie la cobertura i reforce les prestacions tecnològiques i humanes del servei.
“La teleassistència avançada no només salva vides, sinó que millora la qualitat de vida de milers de persones. El nostre compromís és arribar a més llars i seguir sent referent d’atenció social a Espanya”, ha conclòs Camarero.