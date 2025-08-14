Educació incrementa el nombre de grups i l’oferta de places de les Escoles Oficials d’Idiomes per al curs 2025-2026

La modalitat semipresencial creix més d’un 50 % i amplia l’oferta fins a 11 idiomes
L’ensenyament no formal incrementa un 38,56 % els seus grups per al curs 2025-2026
El pròxim curs, les EOI de la Comunitat Valenciana comptaran amb 2.756 grups i 91.623 places d’idiomes. La modalitat semipresencial creix un 51,6 % en nombre de grups gràcies a l’excel·lent acollida del curs 2024-2025.
La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha augmentat tant el nombre de grups com l’oferta de places a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), amb l’objectiu d’anticipar-se a la demanda i facilitar l’accés a l’aprenentatge de llengües en una xarxa pública de qualitat.
Per al curs 2025-2026 hi haurà 3 grups més que l’any anterior:
- 2.163 grups en modalitat diürna/ordinària
- 382 grups semipresencials
- 69 grups intensius
- 242 grups per a ensenyament formal a distància
En places, l’oferta passa de 89.873 a 91.623. El creixement més notable és en modalitat semipresencial, amb 96 grups més, i en cursos a distància, que augmenten un 5,2 % i passen d’oferir 5 a 11 idiomes. Als idiomes ja existents (alemany, francés, èuscar, anglés, italià i valencià) s’afegeixen àrab, grec, japonés, rus i xinés, cobrint el 64,7 % dels idiomes impartits a les EOI.
Ensenyament no formal
L’increment més important es dona en aquesta modalitat, que passa de 389 grups a 539, un 38,56 % més que el curs anterior. Són cursos pràctics i orientats a objectius concrets, amb especial atenció a l’expressió oral i enfocats a contextos reals de comunicació, millorant així la formació professional, la mobilitat internacional i el desenvolupament personal.
Matrícula
Encara no està tancada, ja que al setembre s’obrirà el segon període d’admissió i matrícula. Fins ara s’han inscrit 33.602 persones (36,7 % d’ocupació provisional). El curs 2024-2025 va acabar amb 56.366 matriculats (62,7 % d’ocupació).
Per províncies, l’ocupació provisional és:
- Alacant: 67,2 % en formal i 36,4 % en no formal
- Castelló: 50,0 % en formal i 64,4 % en no formal
- València: 65,9 % en formal i 44,7 % en no formal
La Conselleria destaca que organitza les ensenyances de manera que les EOI s’adapten millor a les necessitats de l’alumnat i a les demandes socials de formació en llengües estrangeres.