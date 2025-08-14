El Perelló llança la campanya “MAL” per a conscienciar sobre la recollida responsable d’estris al carrer

L’Ajuntament del Perelló ha posat en marxa la campanya “MAL”, una iniciativa de sensibilització ciutadana destinada a reduir l’abandonament d’estris al carrer fora de l’horari establit.
L’objectiu és mantindre el municipi net i lliure de focus d’infecció, garantint la higiene i preservant la imatge que es projecta davant els milers de turistes que omplin els carrers i apartaments durant l’estiu.
Un problema recurrent en èpoques vacacionals
El Perelló pateix aquesta situació en totes les èpoques vacacionals, i per això el consistori vol reforçar el compliment de la normativa i apel·lar a la responsabilitat individual de veïns i visitants.
La presència de mobles, electrodomèstics o altres objectes voluminosos fora dels dies i hores permesos no sols és un problema estètic, sinó també un risc per a la salut pública i la convivència. L’Ajuntament recorda que, a l’estiu, l’horari autoritzat per a dipositar estris en les zones habilitades és de dilluns a dijous, de 20:00 a 23:00 hores, quedant prohibit els caps de setmana. Les sancions per incompliment poden oscil·lar entre 150 i 6.000 €.
Apel·lació a la col·laboració ciutadana
L’alcalde, José Codoñer, ha destacat que “mantindre net El Perelló és tasca de tots i totes, i respectar els horaris de recollida és clau per evitar problemes d’higiene i preservar la bona imatge del municipi”.
Aquesta campanya també recorda l’horari de dipòsit de residus en estiu: de 21:00 a 23:00 hores. Complir-lo és fonamental per evitar olors, problemes d’higiene i acumulació de fem al carrer en les hores de màxima afluència.
L’Ajuntament fa una crida a la col·laboració veïnal per aconseguir un entorn més net, saludable i agradable per a residents i visitants.