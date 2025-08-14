Els xiquets d’Albalat plena de llum els carrers amb els seus fanalets

La jornada va començar al mercat municipal, on l’àrea de Festes va organitzar un taller per a la creació dels fanalets.
Xiquets i xiquetes, acompanyats de les seues famílies, van donar forma a les seues pròpies llanternes, decorant-les amb dibuixos i dissenys personalitzats.
Entre els motius més habituals apareixen la lluna, el sol i una escala, una combinació present any rere any i de la qual ningú sap amb certesa l’origen, tot i que alguns apunten que podria ser per la simplicitat dels dibuixos.
Amb la caiguda del sol, el poble es transformava en una nova dimensió. Xiquets i majors, orgullosos de les seues creacions, eixiren als carrers convertint Albalat en un riu de llums de colors que vançava al ritme de la música de la dolçaina i el tabalet.
Moltes llanternes estaves elaborades de manera artesanal, utilitzant materials tradicionals que recorden els orígens d’aquesta celebració recuperada a partir dels anys 80.
La nit dels fanalets és més que un simple passeig il·luminat: és un acte que reforça la identitat cultural d’Albalat i que es manté viva passant de pares a fills al llarg de generacions. A més de ser un espectacle visual, la cita fomenta la conviència, la col·laboració i el respecte per les costums locals, alhora que ofereix un espai de diversió i participació.
Al final de l’acte, a la plaça de la Cort, els xiquets i xiquetes van poder gaudir d’un gelat per amainar la calor. Tots els fanalets han quedat penjats allí perquè els més curiosos puguen acostar-se a veure les diferents creacions.