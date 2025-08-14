La Comunitat Valenciana es prepara per a viure el pont d’agost.
El festiu nacional del 15 d’agost, Dia de la Mare de Déu de l’Assumpció, és un dels més esperats en coincidir amb l’època estival
Enguany encara més, ja que com cau divendres, moltes persones podran avançar les seues vacances un dia.
Com David, milers de persones al llarg de la Comunitat es preparen per encetar el seu temps de descans.
Altres, que ja han tornat de vacances, troben en el pont d’agost un respir enmig del ritme frenètic de la rutina.
Uns dies que, a més, venen marcats per l’onada de calor que assota la península i que s’estendrà, previsiblement, fins al dilluns 18, amb temperatures que podran superar els 42 graus en alguns punts.
Amb el canvi de quinzena, el personal de socorrisme nota l’increment d’afluència a les platges i els consistoris han d’assegurar-se que tot està preparat per rebre locals i turistes.
Amb tot, divendres 15 d’agost l’ambient estival es combinarà amb les celebracions religioses arreu del nostre territori.