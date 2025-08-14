La Guàrdia Civil rescata quatre lirons pigmeus africans que es recuperen a BIOPARC València

La nit dels fanalets és més que un simple passeig il·luminat: és un acte que reforça la identitat cultural d’Albalat i que es manté viva passant de pares a fills al llarg de generacions.
A més de ser un espectacle visual, la cita fomenta la conviència, la col·laboració i el respecte per les costums locals, alhora que ofereix un espai de diversió i participació.
Al final de l’acte, a la plaça de la Cort, els xiquets i xiquetes van poder gaudir d’un gelat per amainar la calor. Tots els fanalets han quedat penjats allí perquè els més curiosos puguen acostar-se a veure les diferents creacions.