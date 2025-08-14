Sueca aposta per unes platges accessibles amb punts de bany adaptat

L’accessibilitat s’ha convertit en un objectiu clau també a les platges. Moltes zones costeres compten amb punts de bany adaptats, com és el cas de Sueca
Així, les platges de la Llastra, les Palmeres, Bega de Mar i Mareny de Vilxes ofereixen este servei durant l’època estival. Les Palmeres és el primer punt en obrir, el 15 de juny, i l’últim a tancar, el 15 de setembre.
Així, els responsables del punt compten amb materials adaptats perquè les persones usuàries del servei puguen gaudir del bany. En altres ocasions, l’espai habilitat actua com a punt de trobada i oci, on jugar a jocs de taula si la bandera està groga o descansar a l’ombra.
Des de l’àrea de Serveis Municipals recorden que els usuaris i usuàries de la platja adaptada, així com els treballadors i treballadores, poden traslladar qualsevol incidència, dubte o necessitat al consistori i asseguren que la comunicació és contínua.