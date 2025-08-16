Sanitat facilita un decàleg per a detectar signes de diabetis en menors

Decàleg per a detectar diabetis infantil
Símptomes d’alerta i mesures preventives
Recomanacions per a pares i mares
La Conselleria de Sanitat ha posat a disposició de pares i mares un decàleg amb recomanacions per a detectar possibles símptomes de diabetis en infants. L’objectiu és que, en cas de sospita o dubte sobre la presència d’algun signe de la malaltia, els progenitors puguen consultar ràpidament amb els pediatres.
Per a fer-ho, la Conselleria ha distribuït cartelleria informativa entre els serveis de Pediatria de hospitals i centres de salut, de manera que la informació arribe directament a les famílies durant les visites mèdiques. El document ha estat elaborat amb la Societat Valenciana de Pediatria i la Societat Valenciana d’Endocrinologia, Diabetis i Nutrició, a proposta de l’Associació Valenciana de Diabetis.
Símptomes a vigilar i prevenció
Entre els signes d’alerta en els menors destaquen: sed intensa, necessitat freqüent d’orinar, mullar el llit de nou, gana constant, pèrdua de pes malgrat l’augment d’apetit, cansament persistent, irritabilitat, problemes de concentració, alteracions visuals, predisposició a infeccions i infeccions recurrents per fongs.
A la Comunitat Valenciana, hi ha més de 1.000 menors amb diabetis tipus 1, dins d’un total de 370.000 persones amb tractament farmacològic per diabetis. Els especialistes recorden la importància de detectar la malaltia a temps per iniciar el tractament precoç i evitar complicacions greus, així com establir hàbits de vida saludables, una alimentació equilibrada i activitat física regular. També es recomana evitar aliments rics en grasses, processats, amb hidròrats de carboni d’absorció ràpida i begudes ensucrades.