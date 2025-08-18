Albalat de la Ribera celebra la tradicional processó del Santíssim Crist de les Campanes

Més de 160 anys de tradició a Albalat de la Ribera
La participació ciutadana, clau en la processó del Crist de les Campanes
La localitat va viure el passat 17 d’agost la seua tradicional processó del Santíssim Crist de les Campanes, una cita que compta amb més de 160 anys d’història i la participació de més de 100 personatges bíblics. Aquest esdeveniment s’ha consolidat com un espectacle que va més enllà de la religió, convertint-se en una cita ineludible cada 17 d’agost.
La processó compta amb el suport incondicional dels veïns i veïnes, i es viu amb entusiasme, devoció i sentiment de germanor en el dia gran del poble. Aquesta celebració també marca el final de les festes d’agost a Albalat.
Segons Josep Sala, Regidor de Festes, “hem tingut 10 dies… i el balanç ha sigut positiu”, destacant la participació massiva i l’ambient familiar que envolta la festivitat.
La processó es divideix en tres grups organitzats:
- Encapçalant la comitiva, les danses tradicionals, al ritme de la dolçaina i el tabalet, donen pas a la creu processional, seguits pels devots del poble amb ciris encesos.
- El segon grup representa els personatges bíblics, començant per Adam i Eva i acabant amb els profetes, mentre que el Nou Testament està representat pels apòstols, evangelistes i sants patrons del poble.
- El tercer grup tanca la processó amb els portadors de les andes del Santíssim Crist de la Salut.
La imatge del Crist és portada a muscle per 32 persones, dividides en dos grups de 16 que es van rellevant. Un grup acompanya la processó amb torxes enceses, mentre que l’altre porta els escuts de les antigues famílies de la població.
La participació popular i la contribució dels veïns són fonamentals any rere any, convertint la processó en un orgull compartit per tot Albalat.