Els viticultors de Requena alerten d’una “estratègia especulativa” que pretén abaratir la uva a la meitat del preu

La verema de les varietats primerenques comença amb preus en origen molt per sota del cost de producció.
AVA-ASAJA reclama consens i equilibri en tota la cadena de valor del cava.
Preus en origen cauen de 0,90 a 0,45 €/kg en les primeres ofertes de la vendimia
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denuncia que algunes de les principals bodegues elaboradores de cava estan aplicant una “estratègia especulativa, abusiva i injustificada” que pretén reduir els preus en origen de la uva a la meitat. Coincidint amb l’inici de la verema de les varietats més primerenques –Chardonnay i Pinot Noir–, els viticultors de Requena han rebut ofertes inicials de 0,45 €/kg en convencional i 0,50 €/kg en ecològic, gairebé la meitat del que es va pagar l’any passat: 0,87 €/kg en convencional i 1 €/kg en ecològic.
El delegat de AVA-ASAJA a Requena, Fernando López, ha explicat que els elaboradors justifiquen aquest desplom amb la recuperació del 20% de la collita als vinyedos catalans, tot i que la producció no arriba a nivells normals per la incidència de malalties fúngiques. López alerta que en altres zones productores com la Comunitat Valenciana o Extremadura, el rendiment es manté limitat a 10.500 kg per hectàrea, i si els preus continuen baixant, els productors perdrien rendibilitat en un dels pocs cultius encara sòlids.
Per això, AVA-ASAJA insta els operadors comercials, especialment les grans empreses del sector del cava, a consensuar uns preus en origen justos que beneficiïn totes les parts, inclosos els agricultors que produeixen la matèria primera. López defensa que “els productors i la resta d’operadors hem de mantenir-nos units i coordinats per garantir la continuïtat d’un producte de qualitat amb demanda creixent”.
Francisco Martínez, associat d’AVA-ASAJA i president de l’Associació de Viticultors del Cava de Requena, afegeix que la solució passa pel consens en els preus, cercant un equilibri en tota la cadena de valor i no acceptant imposicions per sota del cost de producció.