Guadassuar celebra per primera vegada una processó conjunta de l’Assumpció i Sant Roc

Primera processó conjunta de la Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc emociona els veïns de Guadassuar.
Les festes locals continuen amb balls, música i tradició després de les processons.
Amb les festivitats de la Mare de Déu de l’Assumpció el passat 15 d’agost i Sant Roc el dissabte 16, la població de Guadassuar tanca les dues primeres setmanes de festa i deixa enrere les cites religioses per donar pas als balls populars, l’engalanament de carrers i la diversió. Enguany, per primera vegada, les processons de l’Assumpció i Sant Roc s’han celebrat de forma conjunta el dia 15, una decisió controvertida que s’ha pres de manera consensuada entre Església, consistori i festers.
Després del passacarrer per arreplegar el Rei i la Regina de les Danses 2024, la processó conjunta va recórrer l’itinerari habitual davant l’expectació de veïns i veïnes que, per primera vegada, veien passar les dues imatges juntes fins arribar a l’església parroquial, on el rector va donar les gràcies als festers, festeres i als portadors de la Mare de Déu, els quintos del 2005.
Enguany, 20 festers nascuts al 1999 i 10 festeres nascudes al 2005 són els representants del poble. Per a elles, la festivitat de la Mare de Déu de l’Assumpció es viu amb alegria i nostàlgia, ja que és el seu gran dia però marca també els últims moments d’un any de treball, festa i dedicació.
Aquest esdeveniment també serveix com a balanç dels dotze mesos d’esforços, on els festers i festeres han fet front a situacions difícils com la DANA, que va colpejar durament la localitat, i es preparen per a les pròximes celebracions.
El dia 16 va ser el torn de Sant Roc, amb missa, disparà de boletes, trasllat a l’Ermita i el tradicional concert de la banda simfònica de la Societat Musical Santa Cecília a la Plaça Major. Enguany, el calendari marca una setmana de descans abans de repicar les castanyoles, uns dies que els guadassuarencs i guadassuarenques podran aprofitar per preparar els trages de Danses i gaudir al màxim de les seues festes més emblemàtiques.