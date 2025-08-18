La Generalitat impulsa projectes d’inclusió i desenvolupament comunitari amb 2,3 milions d’euros

Més de 80 entitats reben ajudes per a impulsar la inclusió i el treball comunitari a la Comunitat Valenciana.
La Generalitat destina 2,3 milions per a garantir recursos bàsics i reforçar la cohesió social.
La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha concedit 2,3 milions d’euros en subvencions per a finançar projectes d’inclusió i desenvolupament comunitari durant l’exercici 2025, segons publica el DOGV.
Més de 80 associacions i entitats privades sense ànim de lucre de les tres províncies de la Comunitat han rebut esta ajuda econòmica per a desenvolupar les seues activitats i potenciar dues línies d’actuació principals: la inclusió i el desenvolupament comunitari.
Ajuda a persones vulnerables
En la primera línia, es destinen recursos a cobrir necessitats bàsiques de persones en situació de vulnerabilitat, com ara aliments, subministraments, lloguers i altres serveis que asseguren condicions de vida dignes.
Treball comunitari i cohesió social
La segona línia de subvencions reforça el treball comunitari, fomentant entorns d’inclusió i promovent el sentiment de pertinença a la societat de les persones en situació de pobresa.
A més, estes ajudes se sumen a altres línies impulsades per la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, que contemplen 36 milions d’euros del tram autonòmic de l’IRPF per a col·lectius vulnerables, 1 milió per al voluntariat, 2 milions per a mares i menors en risc i 2 milions per a l’atenció de persones sense llar.
Segons el director general d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, Pedro Carceller, amb estes ajudes “es reforcen projectes que milloren la vida quotidiana de les persones, ja siga a través de l’accés a recursos bàsics, del reforç dels vincles comunitaris o de la promoció de la igualtat d’oportunitats”.