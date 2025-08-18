La Regidoria d’Igualtat amplia i actualitza el fons bibliogràfic feminista a la Biblioteca Municipal de Sueca

Sueca reforça la seua oferta bibliogràfica amb noves lectures feministes i inclusives
La Regidoria d’Igualtat garanteix més accessibilitat i visibilitat a llibres en valencià
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca ha ampliat i actualitzat el fons bibliogràfic de temàtica feminista amb la incorporació d’un nou lot de llibres que estarà disponible per al públic en les biblioteques municipals de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, així com en les biblioteques de l’IES Joan Fuster i el Centre de Formació de Persones Adultes Miquel Rosanes.
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a una subvenció del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, del Ministeri d’Igualtat, per un import pròxim als 3.000 euros. Els nous exemplars permetran reforçar l’oferta de lectures feministes i relacionades amb la igualtat, amb una selecció que també inclou temes com l’envelliment, la maternitat, les realitats LGTBIQ+, la lluita de classes, la diversitat cultural o les perspectives decolonials i antiracistes.
Segons ha explicat la regidora d’Igualtat, Roser Viñoles, “volem que tota la població, de totes les edats, puga accedir a este tipus de lectura i que li servisca per a formar-se i reflexionar. Hem fet un esforç perquè, almenys, el 50% dels llibres siguen en valencià”.
Els nous volums estaran ubicats en zones de major visibilitat dins de les biblioteques, amb cartells identificatius que facilitaran la seua localització i consulta. Viñoles ha remarcat que esta iniciativa respon a la necessitat de mantindre actualitzats els fons bibliogràfics i oferir a la ciutadania recursos de qualitat per a fomentar la igualtat i la cultura inclusiva.