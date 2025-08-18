Sanitat designa La Fe com a unitat de referència autonòmica per al test prenatal no invasiu

Una tècnica segura i eficaç davant de l’amniocentesi
Més de 15.000 gestants beneficiades des de 2019
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha sigut acreditat per la Conselleria de Sanitat com a unitat de referència per al Test Prenatal No Invasiu (TPNI) de ADN lliure circulant a la Comunitat Valenciana durant els pròxims cinc anys. Aquesta designació reconeix el treball que el centre porta a terme des de 2019, quan va començar a aplicar aquesta prova a les embarassades amb risc intermedi dins del programa autonòmic de cribratge prenatal.
El TPNI permet detectar alteracions cromosòmiques com el síndrome de Down i les trisomies dels cromosomes 13 i 18 mitjançant una simple mostra de sang materna. Es tracta d’una alternativa segura i precisa davant de mètodes invasius com l’amniocentesi, amb una sensibilitat i especificitat superiors al cribratge bioquímic habitual del primer trimestre.
Des de la seua implantació el 2019, prop de 15.000 dones embarassades procedents de les 21 maternitats dels hospitals públics valencians han tingut accés a aquesta prova. El Hospital La Fe centralitza l’anàlisi de totes les mostres i ofereix suport especialitzat en assessorament genètic.
Segons ha destacat Laia Pedrola, responsable dels estudis de la Unitat de Genètica de La Fe, “la prova ha reduït de manera significativa el nombre de procediments invasius, minimitzant així els riscos per a la mare i el fetus”.
Per la seua banda, José Vicente Cervera, cap del servei de la Unitat de Genètica, ha subratllat “el paper clau del centre en la coordinació del programa”, mentre que el gerent de La Fe i de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental, José Luis Poveda, ha qualificat l’acreditació com “un suport ferm al compromís del nostre hospital amb una atenció prenatal segura, precisa i més humana”.