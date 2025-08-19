Alzira manté tancades la Murta i la Casella per risc extrem d’incendis

L’Ajuntament d’Alzira manté tancades Murta i Casella per alerta extrema d’incendis
Accés restringit als paratges naturals per protegir el patrimoni forestal
L’Ajuntament d’Alzira ha activat totes les mesures necessàries per a previndre els incendis forestals davant l’episodi d’alerta extrema declarat en els últims dies.
Durant les jornades de calor sufocant, amb temperatures que han superat els 40 °C en alguns punts, els paratges naturals municipals de la Murta i la Casella han romàs tancats al públic. Tot i que aquesta setmana es preveu una lleugera baixada de les temperatures, l’Ajuntament ha confirmat que els accessos continuaran restringits fins que finalitze oficialment la situació de preemergència, segons determinen les autoritats competents.
Aquesta mesura busca minimitzar qualsevol risc d’ignició en un moment especialment delicat per a les muntanyes i zones forestals del terme municipal. Des del consistori es recorda la prohibició total de fer foc en terrenys forestals o pròxims a ells, així com la restricció d’activitats que puguen generar espurnes o flames, incloent-hi l’ús de maquinària pesada, ferramentes que produïsquen calor o l’abocament de brases i restes combustibles.
L’Ajuntament insisteix en la col·laboració ciutadana i demana a veïns i visitants que extremen les precaucions, respecten les normes i atenguen les indicacions de seguretat per a protegir el patrimoni natural i evitar situacions de risc.